DIRETTA Serie A Atalanta-Empoli 1-1 | De Ketelaere trova il pareggio – LIVE

Terzo appuntamento, valido per la diciassettesima giornata del campionato diA, per questa domenica traedDopo le partite disputate nel corso del weekend, il terzo appuntamento domenicale, valido per la diciassettesima giornata del campionato diA, vede di fronte l’e l’, due squadre che fanno del bel gioco uno dei punti di forza.Gasperini (LaPresse) – Calciomercato.itI padroni di casa, guidati in panchina da Gian Piero Gasperini, arrivano a questo appuntamento dopo la sofferta vittoria di Cagliari della settimana scorsa, targata Nicolò Zaniolo, e hanno tutta l’intenzione di riprendersi la vetta della classifica, adesso occupata dal Napoli di Antonio Conte che ha già giocato, e vinto, la propria partita contro il Genoa di Patrick Vieira nella giornata di ieri.