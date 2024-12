Napolitoday.it - Dal Rione Sanità ai quartieri spagnoli, tra vichi e vicarielli

Leggi su Napolitoday.it

Partiremo da Porta San Gennaro, in piazza Cavour, per raggiungere quella che una volta era la necropoli della città, al di fuori delle mura. Scopriremo i vicoletti del, i suoi palazzi settecenteschi, come il Palazzo dello Spagnuolo, la Chiesa di Santa Maria allae il culto di.