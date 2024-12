Periodicodaily.com - Cuba: proteste contro le sanzioni commerciali degli USA

Leggi su Periodicodaily.com

leimposte dagli USA. Ini temono per l’arrivo della nuova amministrazione Trump.Migliaia dini si sono radunati davanti all’ambasciataUSA per protestareleimposte da Washington. “Stiamo marciando ora per dire al governoUSA di lasciare che il popolo .