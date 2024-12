Genovatoday.it - Cremonese-Sampdoria 1-1: Vazquez risponde a Bellemo, poi ci pensa Ghidotti

Elmetto in testa e lancia in resta. Lasoffre, ma torna con un punto dall'insidiosa trasferta di Cremona e muove la classifica al termine di una partita di grande sacrificio, in cui però la formazione di Semplici ha anche accarezzato il sogno della vittoria, che manca ormai da un paio.