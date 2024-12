Sport.quotidiano.net - Così in campo. Le probabili formazioni. Si comincia alle 17.30

Leggi su Sport.quotidiano.net

in(stadio Curi, ore 17,30) PERUGIA (4-2-3-1): Albertoni; Mezzoni, Plaia, Amoran, Giraudo; Giunti, Torrasi; Matos, Di Maggio, Lisi; Montevago. A disp.: Yimga, Romagnoli, Morichelli, Leo, Bacchin, Palsson, Agosti, Squarzoni, Polizzi, Seghetti, Ricci, Marconi, Sylla. All.: Zauli. PIANESE (3-5-2): Boer; S. Reali, Polidori, Chesti; Boccadamo, Simeoni, Proietto, Odjer, Nicoli; Mastropietro, Mignani. A disp.: Filippis, Reali A., Frey, Da Pozzo, Colombo, Spinosa, Indragoli, Sorrentino, Barbetti, Fni, Capanni. All.: Formisano. Arbitro: Maksym Frasynyak di Gallarate. Assistenti: Emanuele Renzullo di Torre del Greco e Matteo Cardona di Catania. Quarto uomo: Enrico Eremitaggio di Ancona. In televisione: La sfida del Curi verrà trasmessa in diretta su Now Tv e su Sky Sport (canale 255).