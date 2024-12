Ilgiorno.it - Cortine di Nave, svastica davanti al monumento ai partigiani caduti: “Ignoranti, l’hanno pure disegnata al contrario”

Leggi su Ilgiorno.it

Brescia – Un atto di “estrema ignoranza”. È stato bollata così lanella nottealaidel comune didi, nel Bresciano. Il simbolo, spiega il sindaco Matteo Franzoni, è stato impresso con uno spray verde a pochi passi dalla stele “che ricorda i campi di sterminio nazisti”. Ma il paese, aggiunge, “sarà sempre orgogliosamente antifascista, ripudia la violenza in ogni sua forma, ripudia la discriminazione e la follia disumana rappresentata da questo simbolo di morte”. Peraltro, fa notare il primo cittadino, il simbolo è stato disegnato con le braccia orientate in senso opposto rispetto a quelle del noto emblema nazista “a riprova ulteriore, se ce ne fosse bisogno, dell’estrema ignoranza di chi ha compiuto un gesto che fa rabbrividire e da non sottovalutare, a maggior ragione proprio per il luogo di alto valore civico e democratico in cui è stato compiuto”.