Lanazione.it - Corse alternative e tempi dilatati . Servono più soldi

Il prolungamento della chiusura del ponte sulla Bure lungo la SP5 "Montalese" è una pessima notizia per la Provincia per una serie di fattori, fra cui quello di dover rimettere mano – presumibilmente – al portafoglio per garantire i passaggi degli autobus di Autolinee Toscane nelle frazioni di Pontenuovo, Santomato per poi arrivare fino a Montale, Fognano e Tobbiana. Infatti, proprio in questi giorni, la Provincia ha dato il via libera alla copertura da 50.444 euro dell’aumento dei costi per il Tpl per le modifiche alle linee 35, 25, 325, 25B e 25° che si sono dovute riadattare dalla metà di ottobre, quando il ponte fu chiuso per gli annosi lavori di messa in sicurezza, cambiando percorso. Il problema è che questa cifra non basterà, visto che era quella stanziata fino alla fine dell’anno, mentre per arrivare a fine febbraio (sempre che il cantiere rispetti i nuovidi chiusura totale) potrebbero servirne altrettanti, andando a gravare ulteriormente sulle già vuote casse della Provincia di Pistoia.