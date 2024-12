Napolipiu.com - Conte esplode nello spogliatoio: Cosa è successo dopo Genoa-Napoli

Leggi su Napolipiu.com

">Il tecnico azzurro, nonostante il 2-1 finale e il primo posto in classifica, ha duramente rimproverato la squadra per l’atteggiamento del secondo tempoVittoria sì, ma quanta rabbia. Secondo quanto rivelato da La Repubblica, Antonionon ha gradito affatto il secondo tempo dei suoi ragazzi a Marassi, al punto dareil triplice fischio. Neanche il ritorno in vetta alla classifica è bastato a placare la furia del tecnico pugliese.Un primo tempo da applausi, con ilpadrone del campo e un dominio certificato dal 68% di possesso palla. La squadra ha mostrato intensità, organizzazione e qualità offensive, trascinata dalle giocate di Neres. Poi il blackout della ripresa che ha fatto infuriare