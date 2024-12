Oasport.it - Conegliano-Tianjin oggi in tv, Finale Mondiale per club volley femminile: orario, programma, streaming

Leggi su Oasport.it

domenica 22 dicembre (ore 12.30 italiane) si giocadelper2024 di. Ad Hangzhou (Cina) si assegna il prestigioso trofeo: da una parte le Campionesse d’Europa, dall’altra la compagine cinese che sta ospitando l’evento. Le Pantere si presentano all’appuntamento dopo aver vinto quattro partite per 3-0 contro Dentil Praiae, LP Bank Ninh Binh, NEC Red Rockets Kawasaki e Milano; le asiatiche hanno primeggiato nel proprio girone regolando Milano e poi hanno superato il Praiae in semiper 3-1.LA DIRETTA LIVE DIDIDALLE 12.30Le Campionesse d’Italia andranno a caccia del terzo titolo iridato della propria storia dopo quelli conquistati nel 2019 e nel 2022, mentre le padrone di casa disputeranno il primo atto conclusivo in questa kermesse e sognano il grande colpaccio di fronte al proprio caloroso pubblico.