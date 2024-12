Cinema a Massimo Boldi il Capri Family Award

Leggi su Ildenaro.it

E’ stato assegnato ail ‘’ della 29esima edizione di, Hollywood – The international film festival che gli verrà consegnato il 27 dicembre ad Anain occasione della proiezione speciale in anteprima del film ‘A Capodanno tutti da me’ diretto da Toni Fornari. Un regalo di Natale per tutti gli appassionati della commedia di costume che completa la programmazione del festival, (oltre 200 titoli) organizzato dall‘Istitutonel Mondo col sostegno del MiC (Dge Audiovisivi), della Regione Campania in collaborazione con Intesa Sanpaolo, Riflessi-Made in Italy, Frecciarossa e Givova. Nel film che Canale 5 trasmetterà in seconda serata il 1 gennaio e che coniuga comicità e riflessione,è Lorenzo un politico ex sessantottino che ha fatto carriera e si ritroverà alle prese con il suo passato organizzando una festa a casa per i suoi 75 anni, proprio la sera di San Silvestro.