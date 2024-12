Lanazione.it - Ciclovia Valdelsa. Siglato l’accordo

Leggi su Lanazione.it

Approvato all’unanimità nel Consiglio della Città Metropolitana di Firenze uno schema di accordo con i Comuni di Castelfiorentino, Certaldo ed Empoli per la progettazione delladellalungo la Sr 429, per un costo complessivo stimato di 75.000 euro, finanziato dalla Metrocittà. La relativa delibera è stata illustrata in Consiglio dal Sindaco di Empoli e Vice Sindaco metropolitano Alessio Mantellassi. Verrà dunque realizzato un primo livello di progettazione, comprensivo degli studi e delle indagini occorrenti a sviluppare i successivi livelli di progettazione, finanziato con risorse della Città metropolitana che saranno trasferite al soggetto attuatore, individuato nel Comune di Empoli. Ladovrà avere una duplice funzione, sia quella di soddisfare le esigenze di mobilità dolce a scopo turistico-ricreativo, sia quella di soddisfare le esigenze di spostamenti in bici per collegarsi al trasporto pubblico, per i percorsi casa-scuola e casa-lavoro.