Cms.ilmanifesto.it - Christopher Isherwood, pathos e silenzi

Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Secondo Paul Valéry, per chi scrive un’autobiografia non c’è rischio maggiore della «falsificazione». Ciò che gli autori di confessioni vogliono esibire non corrisponde mai al vero Io e si allontana .il manifesto.