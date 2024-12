.com - Che Tempo Che Fa, tra gli ospiti Richard Gere, Michael Bublé e Alessia Marcuzzi

Leggi su .com

CheChe Fa, domenica 22 dicembredi Fabio Fazio Il divo di Hollywood e attivista per i diritti umani, la star mondiale dello swing, Ficarra e Picone,Domenica 22 dicembre 2024 dalle ore 19.30 in diretta sul NOVE, e in streaming su discovery+, ultimo appuntamento prima della pausa natalizia con CheChe Fa di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbäck, Nino Frassica, Diego Abatantuono, Mara Maionchi, Max Giusti, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Simona Venturadella puntata: il divo di Hollywood e attivista per i diritti umaniper un’intervista tv esclusiva in occasione dell’uscita del nuovo film di Paul Schrader “Oh, Canada – I tradimenti”, nelle sale dal 16 gennaio 2025.