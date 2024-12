Che tempo che fa ospiti della puntata di oggi | chi sono

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) –, domenica 22 dicembre 2024, dalle 19.30 in diretta sul Nove (e in streaming su discovery+), ultimo appuntamento primapausa natalizia con ‘CheChe Fa’ di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbäck, Nino Frassica, Diego Abatantuono, Mara Maionchi, Max Giusti, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Simona Ventura.: il divo di Hollywood e attivista per i diritti umani Richard Gere per un’intervista tv esclusiva in occasione dell’uscita del nuovo film di Paul Schrader ‘Oh, Canada – I tradimenti’, nelle sale dal 16 gennaio 2025. Il film, che vede tornare a collaborare Gere e Schrader a 44 anni da ‘American Gigolò’, è tratto dal romanzo ‘I Tradimenti’ di Russell Banks ed è stato presentato in anteprima al Festival di Cannes 2024.