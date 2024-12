Genovatoday.it - Capriolo incastrato nel cancello: portato al Cras dalle guardie zoofile ambientali

Leggi su Genovatoday.it

Il Comandodi C.A. Genova, coordinato dell'Ispettore capo Nicola S. con gli agenti Marco C. e Luigi R. ha partecipato, in data odierna, al trasferimento delrimastonela Busalla, in via de Ferrari, presso il C.R.A.S. Enpa di zona. Qui è.