Ilrestodelcarlino.it - Caos in piazza: ‘collisione’ tra corteo pro Palestina e presepe vivente

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Reggio Emilia, 22/12/2024 - Di fronte a una piccolatra due cortei, oggi pomeriggio in centro a Reggio, la Digos si è trovata a gestire il traffico. Da un lato la manifestazione pro-e dall’altro il doppio fronte religioso del, con il coro degli angeli e gli zampognari. Quest’anno la rappresentazione della Natività ha preso il via da due punti diversi del centro. Un primoè partito dal sagrato della Ghiara con l’annunciazione, la visita di Maria ad Elisabetta e l’angelo che appare in sogno a San Giuseppe. L’altrodel, quello composto da pastori, re magi e zampognari, è invece partito daSan Prospero. I due gruppi di figuranti dovevano percorrere la via Emilia per poi trovarsi indel Monte e radunarsi davanti al Duomo, completando così la scena della Natività.