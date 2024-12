Pianetamilan.it - Calciomercato – Interesse dalla Premier per Tomori: il Milan valuta

Il futuro di Fikayosembra sempre più lontano dal. Il difensore inglese, arrivato in rossonero nel gennaio 2021 e presto diventato un pilastro della retroguardiaista, sta vivendo una stagione complicata, in cui il suo ruolo è ormai relegato a riserva. La sua scarsa presenza in campo – appena 13 minuti giocati in Serie A dal 19 ottobre – ha spinto il giocatore a considerare un cambio di scenario, e il Newcastle United è pronto a cogliere l’occasione. Secondo quanto riportato da TEAMtalk,avrebbe chiesto al suo entourage di sondare il mercato, dando priorità ai club dellaLeague, dove vorrebbe fare ritorno. Il Newcastle, grande estimatore del difensore, è attualmente in pole position per ingaggiarlo. Il, da parte sua, non considera più l’inglese un elemento imprescindibile e sarebbe disposto a cederlo per una cifra intorno ai 30 milioni di euro.