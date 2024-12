Sport.quotidiano.net - Calcio a Cinque. MC travolto a Lecco. Velez, Pro Patria avanti

Arriva il quarto ko di fila per il Modena Cavezzo, sconfitto nettamente nell’anticipo dell’11^ di Serie A2 Elite venerdì sera aper 5-0. Una gara senza storia che i lombardi hanno indirizzato col 3-0 del primo tempo e chiuso nella ripresa. I successi in coda di Cesena e Verona complicano la classifica, con i gialloblù ora terz’ultimi col Leonardo, a +2 su Verona e +5 su Milano. In Coppadelle 3 modenesi resta in corsa solo la Proqualificata per i quarti di febbraio. I giallorossi (tris di Terranova, doppietta di Garofalo e reti di Degli Esposti, Spatari e Quaquarelli) sbancano 8-5 il campo del Montale: decisivo il super avvio col 3-0, poi dopo il 4-2 di metà gara il nuovo allungo fino al 7-2 che chiude i conti, nonostante i gol orange dell’ex Cellurale (3), Meschini e Lamangaad.