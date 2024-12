Lanazione.it - Brutale pestaggio a Fontivegge, tre fermati per tentato omicidio

Perugia, 22 dicembre 2024 –in tre per l’aggressione avvenuta giovedì sera, nel quartiere di. Si tratta di un maggiorenne e due minorenni, tutti di origini straniere, sospettati di essere tra i picchiatori del 31enne marocchino. Un, tra l’altro immortalato da una telecamera di sorveglianza, per il quale la Procura di Perugia ha aperto un’indagine per. Dalle immagini si vedono almeno quattro uomini accanirsi contro uno, prima colpendolo con una bottiglia alla testa, per poi prenderlo a calci e pugni. Una scena raccapricciante sotto gli occhi dei passanti che si allontanano impauriti, mentre due donne tentano di fermare la furia del gruppo. Le indagini di squadra mobile e carabinieri, grazie appunto alle immagini e alle testimonianze dei presenti, hanno portato al fermo di polizia giudiziaria di un 22enne tunisino e di due minorenni, indiziati perin concorso.