Modenatoday.it - Borse di studio universitarie a tutti gli studenti idonei, la Regione investe 160 milioni

Leggi su Modenatoday.it

Un investimento record per garantire, anche per l’anno accademico 2024/2025, la borsa digli oltre 29mila studentesse eiscritti agli atenei dell’Emilia-Romagna che ne hanno diritto.Lo ha deciso lache, per raggiungere l’obiettivo, ha messo a disposizione.