Bolognatoday.it - Bologna è quinta nella classifica degli stipendi in Italia

Leggi su Bolognatoday.it

È unatrainata dal Nordquella della relativa aglimedi mensili in, per dipendenti privati, del 2023. Il rapporto, a firma dell’Associazione di artigiani e piccole imprese (Cgia) di Mestre, vede Milano capofila tra le provincene per retribuzione media.