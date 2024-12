Arezzonotizie.it - BLOG | "Sono la tua compagna, non tua figlia". Come ridefinire i ruoli nella coppia

Leggi su Arezzonotizie.it

In molte relazioni romantiche, si può sviluppare una dinamica problematica in cui un partner assume un ruolo genitoriale nei confronti dell'altro. Questa situazione, spesso denominata "parentificazione" all'interno di una, può essere dannosa per entrambe le parti e per la relazione nel suo.