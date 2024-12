Firenzetoday.it - Blitz dentro la Coop: "Basta prodotti israeliani, soci e clienti non vogliono essere complici del genocidio" / FOTO - VIDEO

Leggi su Firenzetoday.it

Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayNella mattinata di ieri, sabato 21 dicembre, una ventina di attivisti di Firenze per la Palestina ha manifestato con bandiere e striscioni presso il centro commercialedi Gavinana, per protestare contro la vendita di