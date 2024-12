Quotidiano.net - Blitz degli ambientalisti a Roma, vernice nera sull’albero di Fendi: "Per Natale vogliamo un futuro"

Leggi su Quotidiano.net

, vegetale e lavabile,didavanti a palazzo, in via del Corso a. Questa l’azione, ieri pomeriggio, di Ultima Gezione nella Capitale contro la crisi climatica e per chiedere un fondo di riparazioni contro le catastrofi dovute al clima. "Perun". Alcuni ragazzini hanno insultato i due attivisti strappando i manifesti. "Noi parliamo del. Di tutti noi. Perché vi facciamo ridere". Gli attivisti hanno esposto due cartelli con scritto "In Italia, 5,7 milioni di poveri". Hanno quindi srotolato lo striscione con scritto "Fondo Riparazione", poi si sono sedute in terra. Tra le molte persone che si sono assiepate davanti l’albero di, diversi passanti stranieri che hanno assistito all’azione hanno difeso e sostenuto le persone di Ultima Gezione.