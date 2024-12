Sbircialanotizia.it - Bianca Guaccero è la vincitrice di Ballando con le stelle 2024

Leggi su Sbircialanotizia.it

Medaglia d'argento per Federica Pellegrini e Pasquale La Roccae Giovanni Pernice hanno vintocon le. Tre sono le donne arrivate sul podio in questa edizione del dance show di Rai 1: seconda classifica Federica Pellegrini in coppia con Pasquale La Rocca. E medaglia di bronzo per Federica Nargi con .