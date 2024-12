Ilgiornale.it - Berton, se la casa diventa un ristorante stellato

In occasione della chiusura del suo locale milanese per ristrutturazione, dal prossimo 15 gennaio per circa un mese lo chefdi origine friulana proporrà la sua esperienza gastronomica a domicilio. Non solo la cucina ma anche il servizio sarà curato dal personale e sarà possibile ordinare anche una mise in place esclusiva