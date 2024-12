Lanazione.it - Bertolo e Mazzei in ballottaggio

Niente stravolgimenti, ma una novità importante ci sarà. Nell’undici della Pistoiese che questo pomeriggio sfiderà il Tau Altopascio, si rivedrà dal primo minuto il portiere Filippo Cecchini, al rientro dal turno di squalifica dopo l’espulsione di due domeniche fa contro il Forlì. Villa riproporrà quindi l’assetto maggiormente collaudato, ovvero la quota in porta, con Valentini che tornerà a sedersi in panchina, e la difesa a tre composta esclusivamente da over. Nel reparto arretrato sono sicuri di una maglia Accardi e Polvani, mentre il terzo e ultimo posto se lo giocano. Nessuna novità invece dalla cintola in su. Spazio ancora a Stickler sulla corsia di destra e a Maloku su quella di sinistra, con Greselin, Maldonado e Basanisi a comporre la linea centrale. in attacco Sparacello sarà sicuramente titolare.