Ballando con le Stelle, vincono Guaccero-Pernice

Vittoria in finale acon lesu Rai1 per la coppia. I due hanno vinto contro Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca: gioia e un abbraccio infinito all’annuncio della vittoria, dopo l’ultimo ‘contatore’ della stagione, lanciato da Milly Carlucci.Ieri sera lo stilista Guillermo Mariotto – come ha raccontato la conduttrice Milly Carlucci – non ha partecipato come giudice alla attesissima serata finale perché infortunato. Mariotto si è infortunato ad una gamba in occasione di una sua trasferta di lavoro all’estero. “Ci ha mandato un certificato medico, si è rovinato una gamba compreso i legamenti”, ha detto Milly Carlucci in apertura di serata augurando allo stilista “buon Natale e ti aspettiamo ancora qui a braccia aperte”.