Ballando con le stelle, Pellegrini: "Secondo posto ingiusto? Il pubblico è il giudice supremo"

Federica, in coppia con Pasquale La Rocca, ha chiuso alnell'edizione 2024 dicon le. La leggende del nuoto azzurro ha ottenuto un risultato eccellente. Nel day after, rispondendo alle domande dei follower su Instagram, non nasconde un pizzico di amarezza. Non per la classifica, ma per qualche commento da parte della giuria, che ha evidenziato in un paio di occasioni come il'reale' appartenesse in realtà a Federica Nargi. "Ognuno fa il proprio mestiere. Il fatto di ribadirlo una seconda volta mi ha fatto rimanere un po' male. Ac'è il televoto, ilè il. Riconosco che Federica Nargi poteva essere tecnicamente più forte di me. In questo percorso però ho visto tante" situazioni "in cui ci si è salvati per il televoto.