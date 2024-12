Golssip.it - Ballando con le stelle, Madonia a Domenica In: “Felice per Pellegrini, nessuno scontro”

AngeloIn rompe il silenzio sulla sua esclusione dacon le, che ieri ha chiuso i battenti con il trionfo di Bianca Guaccero e il secondo posto di Federica, concorrente che dopo la collaborazione conha spiccato il volo con un altro maestro, Pasquale La Rocca. "Sono contento per il risultato che ha ottenuto Federica, mi sento partecipe. E per la vittoria di Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, uno storico allievo. Sonoanche per lui", dice. Il maestro, per 9 puntate partner di, è stato allontanato dopo uno screzio con la giuria e in particolare con Selvaggia Lucarelli, in un confronto in cui è stata citata anche Sonia Bruganelli, concorrente dello show e compagna del ballerino. "Io non ho parlato finora, è stata una forma di rispetto per il programma e per la persona che ho seguito per 9-10 settimane", dicea Mara Venier.