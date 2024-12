Davidemaggio.it - Ballando con le Stelle 2024: sfida tutta al femminile tra Guaccero, Nargi e Pellegrini

con leparla al. La finale è dominata da Bianca, Federicae Federica, che scalzano dal podio Tommaso Marini, Anna Lou Castoldi e Luca Barbareschi (quarti a pari merito). Chi vincerà tra le tre?La garaIl televoto della gara, a differenza delle scorse puntate, si apre e si chiude in 12 minuti per ciascuna coppia. Aprono la finale i favoriti della vigilia Biancae Giovanni Pernice in un tango argentino che fa il pieno di consensi. Carolyn non ha dubbi: “Alto livello di ballo”. Selvaggia parla di “marcia militare” anziché percorso per quanto sono “precisi, chirurgici”. Ivan è conquistato: “Avete fatto una roba pazzesca”.Il paso è invece il ballo scelto da Luca Barbareschi con Alessandra Tripoli. La Smith evidenzia qualche errore e aggiunge: “Non è stata l’esibizione migliore”.