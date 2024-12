Today.it - Avellino all'esame di fine anno, con il Picerno per il riscatto: le ultime e dove vederla

Leggi su Today.it

Ultima partita del 2024 per l’. Archiviata l’eliminazione in Coppa, la squadra di Raffaele Biancolino torna allo Stadio Partenio-Lombardi per la ventesima giornata del campionato di Serie C. In Irpinia arriva ilper il primo turno del girone di ritorno: i lucani di Francesco Tomei.