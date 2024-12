Auto contro un albero tra Caronno e Cesate, arrivano i soccorsi ma dentro non c’è nessuno

Leggi su Ilnotiziario.net

abbatte cartello e finisce fuori strada ma viene subito abbandonata. Misterioso incidente questo pomeriggio aPertusella, in via Tagenzialina, vicino al confine con. Incidente trafuori strada ma non c’èUna Citroèn è finita fuori strada abbattendo un cartello della segnaletica stradale e poi finendo la .