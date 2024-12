Lanazione.it - Armillei sceglie il tridente per chiudere il 2024

Ultimo impegno dell’anno solaree allo stesso tempo primo della fase di ritorno dell’Eccellenza umbra per il Sansepolcro, che sette giorni fa ha ritrovato il primato solitario in classifica con due lunghezze di vantaggio sulla Narnese, oggi in casa contro l’Angelana e sul Cannara, ospite del Terni Fc. Al "Buitoni" arriva invece il Bastia del neo-allenatore Paolo Cotroneo, sostituto dell’esonerato Antonio Alessandria, che domenica scorsa non ha certo esordito nel migliore dei modi, visto che la formazione biancorossa è stata superata in casa dalla Pietralunghese. Il Bastia era a un certo punto salito nei quartieri alti della graduatoria, poi ha perso quota e adesso è appena sopra la zona play-out, per cui la trasferta in Valtiberina assume un peso rilevante. Dall’altra parte, c’è un Sansepolcro che non può e non vuole più permettersi distrazioni tali da rimettere in gioco il suo primato, anche perché l’inizio di 2025 avrà un’importanza forse decisiva per le ambizioni dei bianconeri con la coppiola esterna Cannara-Terni Fc.