Arezzonotizie.it - Arezzo è tra le 10 mete preferite per le vacanze di Natale

Leggi su Arezzonotizie.it

Tra lepiù gettonate per ledic'è. A dirlo sono i dati censiti in seguito al sondaggio realizzato dal centro studio turistici di Firenze per conto di Assoturismo Confesercenti. Dunque, complici le attrazioni presenti in questo periodo e le bellezze del territorio, ecco.