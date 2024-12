Cataniatoday.it - Appartamento trasformato in deposito abusivo di fuochi d'artificio: arrestato un 34enne

Leggi su Cataniatoday.it

Un pregiudicato di 34 anni è statodalla polizia per averunsfitto in undid', mettendo a rischio la sicurezza dei residenti del quartiere. L'arresto è avvenuto nell'ambito dei controlli intensificati per prevenire il traffico.