Ilgiornale.it - "Amo solo ciò che difendo". La lezione della Meloni davanti ai soldati

Leggi su Ilgiornale.it

Il premier si è recato in Lituania per presentare gli auguri di buon Natale al contingente italiano: "I vostri figli sapranno essere adeguatamente fieri di voi come lo è l'Italia intera"