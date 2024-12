Ilgiorno.it - All’alt dei carabinieri consegna la droga. Finisce in carcere

Se non altro, si è mostrato collaborativo. Questo, però, non gli ha fatto evitare di finire in arresto per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti. È successo nel tardo pomeriggio di giovedì, quando un uomo di 44 anni del capoluogo, italiano e già con alcuni precedenti di polizia per, è stato fermato da un equipaggio della Sezione Radiomobile durante un controllo e in evidente stato di agitazione e forse nel tentativo di evitare ulteriori guai hato spontaneamente ai militari i 29 grammi di cocaina che aveva con sé in auto. Idella Compagnia di Sondrio hanno eseguito di seguito la perquisizione domiciliare, che ha consentito di rinvenire ulteriori 14 grammi di cocaina, due bilancini di precisione. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Sondrio.