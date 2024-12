Ilrestodelcarlino.it - "Al via corso serale per estetisti"

Dal prossimo anno all’Istituto di istruzione superiore Donati di Fossombrone partirà un, sperimentale, destinato agli adulti, per formare Operatori del benessere, esperti di trattamenti estetici. Ilsarà pomeridiano o, poiché progettato per adulti anche occupati che nel nuovo perprofessionalizzante volessero cambiare lavoro o trovare la propria riqualificazione . Il, di durata almeno biennale, sarà interamente gratuito per l’utenza e sfrutterà i laboratori all’avanguardia del Donati, già riferimento nella vallata del Metauro quale Istituto professionale per la sanità e l’assistenza sociale. L’idea è stata sollecitata dal direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale, D’Amico dopo una visita.