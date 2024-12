Liberoquotidiano.it - "Agli atti c'è un video che parla chiaro": Bongiorno, la bordata a Open Arms dopo il trionfo in tribunale

"La chat di Palamara e quella frase in cui si diceva di attaccare Salvini. Chiuso il cerchio". Così la senatrice Giulia, legale di Matteo Salvini nel processo di primo grado che lo ha visto assolto per la vicenda, spiega in un'intervista al Corriere della Sera cosa è successo dal suo punto di vista. "Non è una sentenza contro i migranti. La linea di Salvini è quella del rigore e del rispetto delle regole. Sotto il suo ministero si erano ridotti sbarchi e morti in mare", aggiunge l'avvocata. E ancora: "C'erano ftotalmente in ombra li abbiamo resi visibili. Fin da subito c'erano numerose soluzioni per fare sbarcare i migranti. Erano stati presi a bordo l'1, il 2 e il 10 agosto. Sin dal 2 la nave sarebbe potuta tornare allo Stato di bandiera, la Spagna. Invece è rimasta".