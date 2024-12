Sbircialanotizia.it - Adr, Troncone: “Urgente avvio lavori per espansione Fiumicino”

Leggi su Sbircialanotizia.it

L'ad: "Pronti investimenti per altri 9 miliardi per aumentare capienza, scalo chiude 2024 a 50 milioni passeggeri" L'"" per l'aeroporto di, che chiuderà il 2024 sfiorando i 50 milioni di passeggeri, "è già una priorità", in relazione alla forte crescita del traffico soprattutto intercontinentale di lungo raggio di Ita e degli altri vettori. Emblematico .