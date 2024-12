Lopinionista.it - ‘A Gaza crudeltà’, furia di Israele per le parole del Papa

CITTÀ DEL VATICANO – Nuova crisi traFrancesco. Il Pontefice è tornato a parlare diusando la parola “crudeltà”. Tel Aviv risponde accusandolo di “due pesi e due misure”. Botta e risposta anche sul permesso al Patriarca Pierbattista Pizzaballa di recarsi aper la visita pastorale alla vigilia del Natale. Negato, secondoFrancesco. Concesso, invece, secondo l’ambasciata israeliana presso la Santa Sede. Tutto è cominciato ieri mattina. Nell’incontro per gli auguri alla Curia, ilha voluto informare i cardinali della situazione in Terra Santa: “Il Patriarca non lo hanno lasciato entrare acome gli avevano promesso. E sono stati bombardati bambini”. “Questa è crudeltà, questa non è guerra”, “voglio dirlo perché tocca il cuore”, ha detto Francesco senza tanti giri di