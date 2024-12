Napolitoday.it - A dicembre è aumentato il costo del riscaldamento: i dati

In occasione dell’arrivo dell’inverno assestamenti al rialzo per le tariffe del gas sul mercato libero, con le migliori offerte a prezzo fisso che a, rispetto al mese precedente, registrano un incremento medio della spesa in bolletta del +2,5 per cento. Lo afferma in una nota Assium.