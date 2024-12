Oasport.it - A che ora partono Vinatzer e gli azzurri nello slalom dell’Alta Badia: n. di pettorale, programma esatto, tv

Leggi su Oasport.it

Lunedì 23 dicembre andrà in scena lomaschile, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. Si preannuncia grande spettacolo con la prova tra i pali stretti sulle nevi italiane, dove gli atleti si sfideranno nell’ultima gara prima di Natale dopo il gigante disputato domenica sulla Gran Risa.Appuntamento alle ore 10.00 per la prima manche, mentre la seconda scatterà alle ore 13.00. L’Italia cercherà il risultato di lusso con Alex, in gara anche Matteo Canins, Stefano Gross, Tobias Kastlunger, Simon Maurberger, Tommaso Saccardi. Si preannuncia una giornata assolutamente da non perdere.Di seguito il calendario completo, ildettagliato, l’orario d’inizio, la startlist, il palinsesto tv e streaming, a che oragli italianimaschile