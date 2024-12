Baritoday.it - 30 dicembre: test hic/hcv di fine anno a Bari

Leggi su Baritoday.it

Lunedì 30, i volontari del CAMA LILA, presso la sede operativa di Via Castromediano 66 a, dalle ore 17.00 alle 19.30, per promuovere la consapevolezza del proprio stato sierologico tra la popolazione, offrir, a chiunque vorrà,salivari HIV a risposta rapida, in modo anonimo.