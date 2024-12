Yemen esplosioni nella capitale Sana’a | bombe sganciate da aerei statunitensi e britannici

Leggi su Open.online

Fortisono state segnalateita di, controllata dai ribelli Houthi. Secondo il quotidianoita Al-Masirah, legato alle milizie sostenute dall’Iran, leserata di oggi – 21 dicembre – sono state causate da attacchi. Il The Times of Israel ha precisato, citando fonti israeliane, che i raid sono stati condotti dalla coalizione guidata dagli Stati Uniti a difesa del traffico commerciale nel Mar Rosso e non da Tel Aviv. Anche il quotidiano Haaretz, sul proprio sito, ha riportato la notizia di pesanti bombardamenti avvenuti per mezzo di caccia.In copertina: EPA/YAHYA ARHAB I Missili e droni finti prodotti dagli Houthi sono esposti in una piazza di, 21 dicembre 2024. L'articolodaproviene da Open.