WWE: Svelato il processo creativo dietro il debutto dei Wyatt Sicks

Dal loro attesissimoil 17 giugno scorso a Monday Night Raw, isono diventati una delle stable più seguite in WWE: il gruppo composto da Bo Dallas, Dexter Lumis, Joe Gacy, Erick Rowan e Nikki Cross ha ottenuto numeri importantissimi sui social media e continua ad avere una posizione di rilievo all’interno della programmazione. E ora, a distanza di mesi dal loro, per la prima volta sono emersi alcuni dettagli legati alche ha portato a una delle sequenze più acclamate degli ultimi anni.Un’idea di Triple HIntervistato dal podcast Dead Meat Presents, il direttore dello sviluppo dei personaggi in WWE, Rob Fee, hacome è nata l’idea di debuttare la nuova stable ricreando una sorta di massacro, e la mentel’incredibile piano sequenza di oltre 5 minuti che svelava i vari personaggi è proprio quella di Triple H.