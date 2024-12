Lanazione.it - Voltapagina alla biblioteca Beghi

del Canaletto, oggi, alle 10.30, si sviluppa il laboratorio dal titolo ‘! Natale alle porte’. Il grande giorno è ormai vicino (è il prossimo mercoledì) e c’è bisogno di dare una mano a Babbo Natale. Ci penseranno quindi i bimbi e le bimbe partecipanti, costruendo, ritagliando e colorando i regali e i doni che Babbo Natale dovrà consegnare ai bambini di tutto il mondo. Si faranno letture e giochi a tema natalizio per immergersi nel clima di festa con grande divertimento. L’evento, nella struttura di via del Canaletto 100, è all’interno della rassegna ‘Natale nei musei e nelle biblioteche’, calendario di eventi per bambini e famiglie promosso dal Comune. Il laboratorio didattico è gratuito, è rivolto a bambini fra i 6 e i 12 anni ed ha la durata di un’ora e mezza.