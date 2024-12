Oasport.it - Volley, Piacenza regola Monza e rafforza il terzo posto: Maar e Romanò in luce

ha sconfittoper 3-0 (25-21; 25-17; 25-19) nell’anticipo della tredicesima giornata di Superlega, il massimo campionato italiano dimaschile. I Lupi si sono imposti di fronte al proprio pubblico del PalaBanca, soffrendo la verve dei brianzoli soltanto nel primo set e poi mostrando una chiara superiorità tecnica nei confronti degli avversari tra secondo eparziale.La compagine emiliana ha infilato la seconda vittoria consecutiva e si conferma alin classifica generale, a sei lunghezze di distacco dalla capolista Perugia e a una da Trento (i biancorossi hanno giocato una partita in più rispetto ai Block Devils e due incontri in più dei dolomitici). I brianzoli, invece, stanno volando in Champions League, ma in campionato stanno steccando a ripetizione: decimo ko stagionale e penultimoin graduatoria.