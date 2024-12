Novaratoday.it - Volley A1 femminile, la Igor nel derby con Chieri: si lanciano i peluche in campo

Leggi su Novaratoday.it

Girone di ritorno al via. Laorfana di Federica Squarcini oltre che della lungodegente Vita Akimova, si prepara aldi ritorno tra le mura amiche del Palacondomenica 22 dicembre alle 15.30. Il match vedrà fronteggiarsi tante ex in entrambi gli schieramenti: Bosio.